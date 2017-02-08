收割知名情趣用品通路 前員工玩兩面手法挨告

2017-02-08 20:30

［記者黃捷／台北報導］劉姓男子任職森康生技公司，負責代理中國奇寶公司「SEMO」情趣用品行銷企劃，卻在離職後捲走價值近10萬元的存貨，並將客戶資料等營業秘密一併帶走，企圖收割森康經營「台灣SEMO」品牌成果，遭森康控告背信。

檢警調查，劉男自2014年4月起在森康公司工作，任「台灣SEMO」品牌情趣用品行銷企劃一職，並簽訂員工保密保證書，卻利用2016年3月間至中國出差時，向中國奇寶公司佯稱森康將調整經營策略，無意經營情趣用品市場，並自稱有興趣接手在台銷售事宜。

劉男返國後，再向森康表示中國奇寶欲自行經營台灣市場，將收回森康代理權，之後更表明自己打算經營家族事業，辭去現職。

森康事後察覺有異，致電中國奇寶查證後，盤點公司內「SEMO」產品存貨，發現有近10萬元盤差，再聯繫下游廠商，才知道劉男離職後對外宣稱森康不再經營情趣用品相關業務，以此兩面手法收割森康品牌經營成果，氣得報警。

士林地檢署審酌劉男無前科，到案後承認犯行，深表悔悟，事後也以每月給付1萬元賠償金，直至2018年1月止，與森康達成和解，因此處分緩起訴。