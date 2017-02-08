狼姊夫看完A片性慾高漲 小姨子斷髮逃性侵

2017-02-08 20:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化一名男子看完A片後性慾高漲，穿著一件四角褲就衝進小姨子房間，對著當時剛洗完澡的小姨子上下其手，還拉住她的頭髮要求「一次就好」，小姨子不斷扭動身體反抗，最後趁狼姊夫不注意時，剪斷自己的頭髮才逃出魔掌。彰化地院依強制性交未遂罪，判處這名男子有期徒刑2年。

判決書指出，去年6月13日中午，這名狼姊夫在3樓房間看A片，看完後僅著四角褲欲到一樓拿啤酒喝，經過2樓時發現老婆妹妹在洗澡，平時就覬覦她美色的姊夫發現有機可趁，於是悄悄躲在衣櫃裡，小姨子洗完澡後圍著浴巾走出，馬上就被狼姊夫緊緊抱住，還不斷想扯掉浴巾。

小姨子極力反抗，怒斥「你在幹嘛」，但精蟲衝腦的狼姊夫卻一邊扯浴巾一邊脫內褲，不斷對她說「一次就好」，小姨子臨機一動反抓狼姊夫LP，他痛得縮手，小姨子趁機逃逸，但沒多久又被狼姊夫抓住頭髮，此時小姨子發現身旁有剪刀，趕緊剪斷頭髮，衝出門外向鄰居求救。

警方隨後在小姨子房間扣得狼姊夫四角褲，他也坦承不諱；法官審酌，被告明知被害人是老婆胞妹，為逞私慾，使被害人身心嚴重受創，甚至恐懼被告而不願出庭與和解，因此判處有期徒刑2年。