| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

惡檢顏漢文判刑確定 屏檢啟動防逃機制

2017-02-08  20:08

〔記者李立法／屏東報導〕前台南地檢署檢察官顏漢文，為爭奪高雄金山寺廟產，夥同退休警察莊茂鴻等8人，開車衝撞及開槍射殺住持釋圓塵未果，最高法院維持高雄高分院見解，依殺人未遂等罪，重判顏有期徒刑14年10個月，褫奪公權7年確定，當初偵辦此案並將顏起訴的屏東地檢署隨即啟用防逃機制，確保顏入監服刑。

屏東地檢署表示，今天下午接獲高雄高分檢的通知後，立刻會同相關司法單位啟動對顏漢文等人的防逃機制，在法院審理期間，法官已對顏漢文限制住居，並令其定時向轄區派出所報到，顏的行蹤都在檢方掌握中，因顏的住所位在高雄，屏檢已囑託高雄地檢署儘快通知顏漢文報到執行。

廣告
  • 顏漢文被重判有期徒刑14年10個月，褫奪公權7年確定。（資料照，記者李立法攝）

    顏漢文被重判有期徒刑14年10個月，褫奪公權7年確定。（資料照，記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 惡檢 防逃 顏漢文
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：惡檢顏漢文判刑確定 屏檢啟動防逃機制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.