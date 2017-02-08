惡檢顏漢文判刑確定 屏檢啟動防逃機制
2017-02-08 20:08
〔記者李立法／屏東報導〕前台南地檢署檢察官顏漢文，為爭奪高雄金山寺廟產，夥同退休警察莊茂鴻等8人，開車衝撞及開槍射殺住持釋圓塵未果，最高法院維持高雄高分院見解，依殺人未遂等罪，重判顏有期徒刑14年10個月，褫奪公權7年確定，當初偵辦此案並將顏起訴的屏東地檢署隨即啟用防逃機制，確保顏入監服刑。
屏東地檢署表示，今天下午接獲高雄高分檢的通知後，立刻會同相關司法單位啟動對顏漢文等人的防逃機制，在法院審理期間，法官已對顏漢文限制住居，並令其定時向轄區派出所報到，顏的行蹤都在檢方掌握中，因顏的住所位在高雄，屏檢已囑託高雄地檢署儘快通知顏漢文報到執行。
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