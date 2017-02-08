性騷擾慣犯又遭逮 求饒不成竟嗆：我會記住妳的臉！

2017-02-08 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）日上午在往新莊的299公車上，一名有多次性騷擾前科的中老年慣犯，又再度對一名女子伸出鹹豬手，被逮時先是瘋狂求饒，見女子不領情隨即恫嚇：「我會記住妳的臉」，所幸在司機及其他乘客的協助下順利將該名色狼扭送警局。

一名廖姓女網友在臉書社團《爆料公社》指出，今日早上一名女子在299號公車上遭人伸出鹹豬手偷摸，而犯案者是有著履次性騷擾前科的中老年男子，遭逮後慌忙向被害人求饒，但見被害人堅持請警方處理，又馬上恫嚇對方：「小姐我這樣求你，你都不原諒我，我會記住你的臉！」

在警方到場前該名男子多次嘗試逃逸現場，甚至拿檳榔汁塗抹公車司機，試圖掙脫，所幸最後在司機及其他乘客的協助下順利將他移送法辦。

不少網友聽聞此事氣到不行，紛紛留言：「把車門打開，然後叫他雙手放門邊，再大力把門關上，他會永生難忘的……」、「為什麼要原諒？！不是每句對不起，都能換來一句沒關係！」、「299很多人搭應該貼無碼的公布長相，好讓乘客預防」、「對於這種慣性變態為何不直接鞭刑下體啊？！」、「為老不尊」、「開放女性朋友踢老二啦」