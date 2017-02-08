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郭美珠揚言調白冰冰通聯記錄 警界人士這麼說...

2017-02-08  21:03

〔記者鄭景議／台北報導〕台語歌后劉燕燕，2013年混酒吞下70顆安眠藥自殺未遂，昨（8）日她上談話性節目，指控她會自殺，全是資深藝人郭美珠從背後指使，逼使她吞下安眠藥；對此郭美珠大為火光，表示除了對劉燕燕提告妨礙名譽外，還會對指使劉燕燕上節目時提到白冰冰叫她出面指控郭美珠的部分，對白冰冰提告教唆妨礙名譽。

郭美珠今（8）日下午1時30分許，前往松山分局外開記者會說明，她表示會先報案控告劉燕燕妨礙名譽，並在收集談話節目內容後，對白冰冰提告教唆妨礙名譽，更揚言要讓檢調調出劉燕燕與白冰冰的通聯記錄，找出白冰冰教唆妨礙名譽的證據。

對此有警界人士表示，先不論教唆妨礙名譽是否可成立，但是依我國通保法對監聽的規定，必須符合所涉犯罪是最輕本刑三年以上有期徒刑，才能聲請調閱，誹謗罪只能處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金，因此以本案來看，可能相當困難，不過一切還是需要由檢察官認定為準。

郭美珠在今日約2時30分許，步入中崙派出所報案，她控告劉燕燕妨礙名譽，並在約4時30分許離開中崙派出所。

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  • 郭美珠揚言要調白冰冰通聯記錄，並要控告白冰冰教唆妨礙名譽。（記者鄭景議攝）

    郭美珠揚言要調白冰冰通聯記錄，並要控告白冰冰教唆妨礙名譽。（記者鄭景議攝）

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