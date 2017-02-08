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成功漁民清晨出海 膠筏擱淺沙灘卻不見人影

2017-02-08  20:03

［記者王秀亭／台東報導］成功籍機動膠筏董姓船主（53歲）今天凌晨3時許從成功漁港出海捕魚，所乘膠筏卻在下午3時許被發現擱淺在成功都歷掩埋場海灘，船上卻空無一人，海巡人員發現後聯繫家屬，董妻緊急聯絡也連絡不上，立即發動海巡八二大隊、第十五海巡隊及空勤直升機展開陸海空搜索，成功漁民也加入協尋行列，迄今尚未尋獲。

當地漁民表示，今天海況佳，董姓船主清晨出海捕魚，原定下午2時許要返港，結果家屬苦等不到人，頻打手機聯絡也連絡不上，直到下午4時許接獲海巡通知船隻擱淺，趕到現場了解狀況，而成功的膠筏多為單人作業，以拖釣捕撈鬼頭刀、鰹魚為主。

八二大隊表示，海巡人員今天下午4時許發現勝豐6號機動膠筏擱淺在都歷海灣，上前查探未見人影，而捕魚的設備未有解開的跡象，經聯絡家屬，其妻表示下午2時許曾撥電話未接，可能連人帶機下落不明。

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  • 董姓漁民的膠筏被海巡人員發現擱淺在都歷海灣。（記者王秀亭翻攝）

    董姓漁民的膠筏被海巡人員發現擱淺在都歷海灣。（記者王秀亭翻攝）

  • 海巡人員、第十五海巡隊及空勤直升機在都歷海域展開陸海空搜索。（記者王秀亭翻攝）

    海巡人員、第十五海巡隊及空勤直升機在都歷海域展開陸海空搜索。（記者王秀亭翻攝）

  • 海巡人員晚間仍持續搜巡中。（記者王秀亭翻攝）

    海巡人員晚間仍持續搜巡中。（記者王秀亭翻攝）

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