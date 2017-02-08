K歌後爭搶送正妹回家 2男互毆掛彩

2017-02-08 19:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名20多歲、身材火辣的年輕潘姓正妹，去年5月凌晨2時許，邀林姓男子、郭姓男子等人與她的女性閨密，一起至新北市板橋區錢櫃KTV唱歌，眾人在包廂歡唱飲酒2個多小時，林男、郭男因對潘女有好感，均有意追求，凌晨4時30分散場時，2人搶著送潘女返家，爭當護花使者，郭男先不爽K了林男一拳，林男也不甘示弱反擊，導致林男頭、臉、頸都受傷，郭男左眼也掛彩，事後雙方互告傷害。

新北檢開庭時，檢方原有意請潘女幫忙調解2男糾紛，但潘女不願意表示，事發後與2男都沒聯絡了；而林男、郭男在檢方偵結前，雙雙遞狀撤告，檢察官因此對2人做出不起訴處分。