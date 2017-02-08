老翁車禍7個月後身亡 家屬控駕駛過失致死不起訴
2017-02-08 20:42
［記者黃捷／台北報導］李姓貨車司機前年暫停裝卸貨，因未拉緊手煞車，小貨車滑行撞到路邊機車，倒地的機車壓傷80多歲的陳姓老翁，導致陳翁右小腿撕裂傷。陳翁送醫急救後無礙，但多次回診傷口仍未癒合，7個月後另因肺炎併急性呼吸衰竭及敗血性休克身亡，家屬竟回頭控告李男過失致死，士林地檢署今處分不起訴。
陳翁家屬認為，陳翁自2015年11月該車禍起，直到隔年6月中，小腿傷口都沒癒合，懷疑是因傷口引發感染才身亡，怒控李男過失致死。
檢察官調閱陳翁生前病歷，發現他曾罹患心臟疾病、糖連病、腎臟病及高血壓，車禍後送醫急救，當時急診護理評估紀錄表記載「下肢鈍傷」，型態為撕裂傷，醫生當天即縫合傷口，陳翁並於2天後出院。
陳翁於接下來數月間頻繁就醫，其中包括右腿傷口引發的疼痛、感染問題，也另有「肺擴張不全導致氣體交換障礙」等，其他與車禍無關的症狀。
檢察官整理病歷資料、診斷證明書及死亡證明書，認定陳翁是因羅患糖尿病，傷口才不易癒合，與最後法醫判定死因「肺炎併急性呼吸衰竭及敗血性休克」關聯性薄弱，因而不起訴李男。
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