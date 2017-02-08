不滿被擋路狠踹救護車 這一踹卻露鳥全都錄

2017-02-08 19:52

〔記者陳薏云／新北報導〕救護車分秒必爭，卻被踢車門！新北市消防局第四救護大隊安康分隊4日執行急病救護時，因趕時間將救護車臨停在巷口，沒想到一名黑衣男子疑似不爽被擋路，竟跳起飛踢救護車門，但這一踢也讓他褲子滑落，露鳥畫面全被救護車行車紀錄器拍下。

安康分隊4日下午4時許接獲通報，前往新店區新生街執行急病救護，當時因報案地點不明確，臨停於附近巷弄確認，卻被路過男子飛踢車門，安康分隊長黃聖閎在臉書PO文表示，「同仁在執行救護時被路人踹救護車，有感而發做了短片，希望大家能多多體諒執勤中的消防人員！」

影片中男子彈跳起來，以左腳朝車門飛踢，但過程中疑似褲子下滑露鳥，警消將影片剪輯，並模仿「卡提諾狂新聞」方式，使用GOOGLE翻譯小姐配音，「踹救護車已經很嚴重了，竟然還踹到溜鳥！」「9487 94狂」，希望以娛樂方式呼籲民眾體諒及包容。

安康分隊表示，該名男子也未影響救護，因此不追究。第四救護大隊表示，若確實影響救護，可依妨害公務告發。警消呼籲，消防人員執行勤務具有迫切性，提早一點抵達現場，就代表著多一絲搶救希望，希望民眾能包容並體諒。

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