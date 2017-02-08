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超商斷掌少年 預計明天可轉出加護病房

2017-02-08  19:39

〔記者何玉華／新北報導〕在超商打工遭歹徒攻擊幾乎砍斷左手腕的丁姓少年，預計9日可以轉出加護病房，新北市長朱立倫8日晚間前往探視，並致贈家屬慰問金、蘋果，希望少年「平平安安」，丁父表達感謝說「這是他現在最需要的」。

朱立倫進入加護病房探視丁姓少年後受訪，轉述丁同學感謝外界對他的關心，手術很成功，但仍需要一段時間的恢復跟復健；此外，超商協助市府做很多會服務的工作，不幸發生這樣的意外，市府要給超商跟丁同學支持與鼓勵。

負責手術的整形外科主治醫師張惇皓說，預計9日可以轉出加護病房，其他活動配合都不錯，未來復健約需半年到一年的時間，至於恢復的功能就「且戰且走」。

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  • 新北市長朱立倫8日晚間到亞東醫院探視被砍傷的丁姓少年，致贈慰問金、水果給丁父。（記者何玉華攝）

    新北市長朱立倫8日晚間到亞東醫院探視被砍傷的丁姓少年，致贈慰問金、水果給丁父。（記者何玉華攝）

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