| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

惡質工廠排放廢水竟含氰化物 負責人遭判刑4月

2017-02-08  19:32

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林區電鍍工廠「群鋒工業有限公司」，將廢水排到廠外的地面水體，環保署環境督察總隊北區督察大隊採集送驗發現，除含有重金屬成分「鋅」外，竟有「氰化物」且濃度高達每公升21.5毫克，新北地院依違反水污染防治法，判負責人何國利4月徒刑，併科罰金30萬元。

據查，群鋒工業從事金屬電鍍業務為主，領有新北市政府核發的廢水排放許可證，96年間，何曾因被檢舉違規排放廢水，持木板打傷檢舉人，去年3月31日，群鋒工業將廢水排到廠外地面水體，稽查人員採集廢水送驗，確認含有「鋅」濃度高達每公升13.1毫克、「氰化物」濃度每公升21.5毫克。

檢方認為，環保署公告的有害健康物質放流水標準「鋅」是每公升5.0毫克、「氰化物」每公升1.0毫克，何男所為超出標準值數倍以上，造成環境污染，將影響食物鏈，故請從重量刑。

法官斥責何男污染河川溝渠，破壞水資源與影響自然生態環境甚鉅，且其行為不僅造成公共危害，並使社會大眾健康堪虞，影響層面顯較一般犯罪為高，判刑4月，可上訴。

廣告
  • 判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

    判決示意圖。（資料照，記者張文川攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廢水污染 氰化物 電鍍廠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：惡質工廠排放廢水竟含氰化物 負責人遭判刑4月


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.