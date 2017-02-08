惡質工廠排放廢水竟含氰化物 負責人遭判刑4月

2017-02-08 19:32

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林區電鍍工廠「群鋒工業有限公司」，將廢水排到廠外的地面水體，環保署環境督察總隊北區督察大隊採集送驗發現，除含有重金屬成分「鋅」外，竟有「氰化物」且濃度高達每公升21.5毫克，新北地院依違反水污染防治法，判負責人何國利4月徒刑，併科罰金30萬元。

據查，群鋒工業從事金屬電鍍業務為主，領有新北市政府核發的廢水排放許可證，96年間，何曾因被檢舉違規排放廢水，持木板打傷檢舉人，去年3月31日，群鋒工業將廢水排到廠外地面水體，稽查人員採集廢水送驗，確認含有「鋅」濃度高達每公升13.1毫克、「氰化物」濃度每公升21.5毫克。

檢方認為，環保署公告的有害健康物質放流水標準「鋅」是每公升5.0毫克、「氰化物」每公升1.0毫克，何男所為超出標準值數倍以上，造成環境污染，將影響食物鏈，故請從重量刑。

法官斥責何男污染河川溝渠，破壞水資源與影響自然生態環境甚鉅，且其行為不僅造成公共危害，並使社會大眾健康堪虞，影響層面顯較一般犯罪為高，判刑4月，可上訴。