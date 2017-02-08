比對陳年舊案 員警破13年前太平區超商搶案

2017-02-08 19:07

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名呂姓男子，民國92年持菜刀犯下太平區超商搶案，因當時監視器不發達未偵破，當年受理此案的太平派出所李姓員警，後來改調霧峰偵查隊服務，近日整理、比對陳年舊案時，發現呂嫌和民國95年另一件搶案嫌犯相似，經前往監獄借訊，呂嫌一開始辯稱「忘記了」，直到員警告知我就是當年負責的員警，曉以大義後才坦承犯案，漂亮破了13年前的搶案。

台中太平長億路一家超商，民國92年9月7日晚上8點多，遭一名頭戴白色半罩安全帽、白色口罩的年輕搶匪闖入，手持菜刀殺傷黃姓女店員手臂，並恐嚇交出收銀機內現金，黃女負傷不敵，遭搶走現金1萬2000元、以及價值9400元的電話儲值卡34張。

案發後警方全力偵辦，但因當時路口監視器畫質不佳，密度也不夠，未掌握搶匪最後逃逸的路線，無法鎖定犯嫌，成為未偵破的陳年舊案。

當年在太平派出所服務的員警李爵宏受理該案後加入專案小組偵辦，李員後來改調霧峰分局偵查隊服務，近日整理陳年舊案時，發現此案犯罪手法和嫌犯身形，與民國95年發生在台中市第2分局轄區一件超商搶案相似，懷疑呂姓嫌犯（34歲）就是犯嫌。

李姓偵察佐近日請被害人到警局指認，但因已經過10多年，被害人無法確認嫌犯長相，李員前往台中監獄借訊因他案服刑中的呂嫌，呂男一開始辯稱忘記了，直到員警拿出相關證據，並告知「我就是當初受理該案的人，相關細節我都很清楚」，經開導後呂男終於坦承犯案，漂亮偵破已經塵封13年的舊案，將呂男依強盜罪嫌移送偵辦。