欲撞前妻卻撞錯人 台東地檢以殺人未遂起訴
2017-02-08 19:15
［記者王秀亭／台東報導］台東縣卑南鄉戴姓男子去年12月間與前妻發生口角後，開著自小客車想撞死前妻，卻誤撞到同樣是新移民的阮姓婦人，造成婦人受傷住院，戴男還當場嗆前妻「這次沒有撞死你，下次一定撞死你。」台東地檢署昨天偵查終結，以酒駕、殺人未遂及恐嚇等罪將戴男起訴。
去年12月12日，56歲的戴姓男子與在釋迦集貨場工作的阮姓前妻發生口角後，萌生殺意，開著自小客車在釋迦集貨場附近徘徊多次，最後急速衝入集貨場，欲撞死前妻，未料前妻恰巧起身離開，戴男駕駛的車輛直接撞上在同一地點包裝釋迦的阮姓單親媽媽，被撞擊的阮婦遭車輛拖行數公尺，「簡直黏在車上」。
台東地檢署昨天偵查終結，認為戴男事後下車查看，發現撞到的不是前妻，竟對著前妻恐嚇道「這是沒撞死你，下次一定撞死你」，使阮姓前妻心生畏懼，依酒駕、殺人未遂及恐嚇等罪起訴戴男，並請法院對戴姓男子分論併罰，下午將戴男移送台東地方法院延押。
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