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14劵商遭駭客恐嚇 我請國際刑警協緝

2017-02-08  18:33

〔記者邱俊福／台北報導〕國內劵商遭屬名為「Armada Collective」的國際知名電腦駭客集團攻擊，恐嚇交付比特幣，刑事局統計共有14家券商受害，且昨天有4家券商遭零星「DDOS」手法攻擊，由於對方的伺服器遠在羅馬尼亞，且國外已發生多起，現已蒐集相關情資將請國際刑警協緝。

刑事局表示，歹徒是屬名為「Armada Collective」，寄送電子郵件，要求6天後將10個比特幣交付到指定帳戶，依每個比特幣市價1萬9000元，共約勒索19萬元，不然揚言將執行分散式阻斷服務攻擊（簡稱DDOS）。

而該集團主要成員皆在歐洲監獄服刑，外國近期則有發生假冒該集團名義，遂行「假攻擊、真詐騙」，手法相同，故不排除歹徒僅是一種「願者上鉤」的詐騙手法。

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  • 國內劵商遭屬名為「Armada Collective」的國際知名電腦駭客集團攻擊，恐嚇交付比特幣。（歐新社）

    國內劵商遭屬名為「Armada Collective」的國際知名電腦駭客集團攻擊，恐嚇交付比特幣。（歐新社）

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