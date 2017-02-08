抓姦闖摩鐵 老公被告侵入住宅判拘10天

2017-02-08 18:20

〔記者王定傳／新北報導〕新北市林姓男子懷疑黃姓妻子偷情，104年間與徵信社人員，闖進摩鐵抓姦，並攝影、拍照取證，事後挨告侵入住宅，新北地院法官認為，林男沒經過對方同意就闖進房門，確實已構成侵入住宅罪，判拘10日。

本案發生於104年間，林男早已懷疑妻子偷情，委託徵信社人員調查，同年5月14下午4時許，徵信社人員回報，發現林妻與一名男子駕車進入摩鐵，林男得知後飛奔趕赴摩鐵，撞開房門拍照攝影。

事後，林妻反控侵入住宅罪嫌，檢方認為，林男雖是為了蒐集通姦證據，但他無權取代公權力，也無法要求林妻必須配合與容忍，何況徵信社人員並非執法人員並無權限執行搜索，而將他起訴，法官也認同，依侵入住宅罪判拘10日，可上訴。