謝淑薇PO照發「不自殺聲明」 調查局：並未約談她

2017-02-08 20:33

〔即時新聞／綜合報導〕針對網球選手謝淑薇在臉書貼出「不自殺聲明」以及在調查局門口所拍的照片，調查局晚間說並未約談謝淑薇，只是有以證人身分通知謝淑薇胞弟謝政鵬協助查證，但調查局並未透露是查證什麼案子。

謝淑薇今下午突然在臉書PO出一張胞弟謝政鵬到調查局的照片，並在文中發表「不自殺聲明」，引發外界關注。

綜合媒體報導，針對謝淑薇PO文的舉動，調查局晚間表示並未約談謝淑薇，北部地區機動工作站今上午則是有以證人身分通知謝政鵬協助查證，但基於偵查不公開，調查局並未透露確切案情。