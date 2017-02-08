「人臉辨識系統」 幫民眾找到回家的路

2017-02-08 19:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕警方利用人臉辨識系統，幫民眾找到回家的路。台北市文山一警分局指南派出所警員蔡渲棋昨巡邏時，在動物園捷運站發現1名20多歲的年輕男子，神色徬徨且漫無目的行走，蔡員上前關心，對方卻無法說出自己姓名及住址，也未攜帶任何證件。

警方將該男帶返派出所，利用警用電腦的「人臉辨識系統」比對身分，比對多筆資料後，查出該男身分姓陳，原來曾有失蹤紀錄，根據系統留下的聯絡方式，聯絡陳男家屬到派出所。

陳父表示兒子有自閉症，中午與看護至動物園參觀完，欲搭捷運返家時，陳男未與看護一同進入捷運車廂而走失，接到警方電話通知，才放下心中大石，也對派出所員警的熱心協助頻頻致謝。