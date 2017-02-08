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30惡煞闖屋砍人 4男遭砍傷警逮2嫌

2017-02-08  17:35

〔記者王宣晴、曾健銘／新北報導〕今天下午4時許，新北市三重區分子尾街傳出四人在屋內遭砍傷，警消表示四人年約20歲，皆無生命危險，其中一人腹部有20*0.5公分的刀傷，疑約30個人登門堵人，原因仍待調查。

警方正在現場蒐證並勘查可疑車輛，鄰居表示，案發當時有一群人從屋子裡衝出，騎上車逃逸。

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  • 警方攔截疑似涉案的車輛，逮捕2名涉案男子。（記者王宣晴攝）

    警方攔截疑似涉案的車輛，逮捕2名涉案男子。（記者王宣晴攝）

  • 疑似涉案的男子褲子上還沾染血跡。（記者王宣晴攝）

    疑似涉案的男子褲子上還沾染血跡。（記者王宣晴攝）

  • 警方在車內搜出刀械。（記者王宣晴攝）

    警方在車內搜出刀械。（記者王宣晴攝）

  • 汽車內滿是刀械。（記者王宣晴攝）

    汽車內滿是刀械。（記者王宣晴攝）

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