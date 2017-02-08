30惡煞闖屋砍人 4男遭砍傷警逮2嫌
2017-02-08 17:35
〔記者王宣晴、曾健銘／新北報導〕今天下午4時許，新北市三重區分子尾街傳出四人在屋內遭砍傷，警消表示四人年約20歲，皆無生命危險，其中一人腹部有20*0.5公分的刀傷，疑約30個人登門堵人，原因仍待調查。
警方正在現場蒐證並勘查可疑車輛，鄰居表示，案發當時有一群人從屋子裡衝出，騎上車逃逸。
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