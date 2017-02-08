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機車行老闆酒駕三字經罵警 罪加一條妨害公務

2017-02-08  17:34

〔記者邱俊福／台北報導〕1名石姓機車行老闆，今天中午酒後騎機車行經北市東區時，遭北市警大安分局敦化南路派出所攔查，見酒測值高達0.3毫克，要被依公共危險罪嫌送辦，竟脫口三字經辱罵警員，還揚言找電視台媒體記者到場，最後被依公共危險與妨害公務罪嫌送辦，悔不當初。

警方調查，44歲石男，當時騎機車路經北市信義路四段，遭巡邏警員攔查時，警員聞到他身上有濃濃的高粱酒味道，馬上執行酒測，酒測值高達0.3毫克，石男質疑酒測值怎會這麼高，還辱罵「XXX」三字經，遭警方帶回偵辦。

警訊時，石男表示，當時覺得酒測值有問題，才會不經意脫口三字經。訊後被依法移送檢方偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 北市警大安分局敦化南路派出所。（記者邱俊福攝）

    北市警大安分局敦化南路派出所。（記者邱俊福攝）

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相關關鍵字： 公共危險 妨害公務 機車行老闆 罵警 酒駕
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