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整形名醫競速撞翻女駕駛 終於道歉了

2017-02-08  17:18

〔記者黃建華／高雄報導〕整形名醫倪宗亨去年11月與友人酒後，分駕BMW和JAGUAR競速，失控撞翻陳姓女子駕駛的Mini Austin及另輛計程車，造成陳女重傷、車上拉布拉多犬死亡。高雄地院上午首度開庭審理，倪宗亨坦承肇事逃逸及過失重傷害，但否認競速及飲酒過量後酒駕。

庭訊後倪男受訪稱，他做了最不好的示範，會負起所有責任、坦然面對司法，重點是對被害人做出最大的善後誠意跟努力，無論是長期照顧或醫療部分，他一定會盡最大能力協助家屬，並深深鞠躬說「對不起」。

重傷的陳姓女子丈夫黃男上午也出庭，他對法官表示妻子現仍臥床，狀況不明，他們不排除跟倪男等人和解，希望由法院安排。由於倪男、蔣男與被害人陳女丈夫黃男都當庭表示有和解意願，法官諭知將另排調解，再擇期開庭。

檢方上月起訴倪宗亨指出，去年11月18日凌晨，倪宗亨酒後與友人蔣坤翰各自駕駛BMW和JAGUAR競速，倪失控擦撞蔣男的JAGUAR，導致蔣車衝到對向車道，撞翻陳姓女子駕駛的Mini Austin及另輛計程車，陳女重傷、車上拉布拉多犬死亡，倪男肇事後逃逸，被依競駛致重傷害及肇事逃逸等4罪起訴，雄檢並建請法院從重量刑，依法最重可判刑10年。

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  • 肇事逃逸的倪宗亨（中戴黑帽者）。（記者洪定宏翻攝）

    肇事逃逸的倪宗亨（中戴黑帽者）。（記者洪定宏翻攝）

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