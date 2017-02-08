形跡可疑遭盤查 高中生大聲嗆警「干你什麼事」

宜蘭縣頭城鎮就讀高中的陳姓少年，因與一群友人正在開啟停在路旁的機車，警方覺得形跡可疑，上前盤查，沒想到陳姓少年竟因心生不滿，大聲咆嘯。（記者林敬倫翻攝）

2017-02-08 17:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣頭城鎮就讀高中的陳姓少年，因與一群友人正在開啟停在路旁的機車，警方覺得形跡可疑，上前盤查，沒想到陳姓少年竟心生不滿，大聲咆哮，並對員警說「干你什麼事」時，將「干」這個字的發重音，警方認為陳姓少年有妨害公務之嫌，全案依社會秩序維護法移請宜蘭地方法院簡易庭裁罰。

警方指出，員警昨天中午12點，接獲報案指稱，頭城鎮開蘭路有多名青少年形跡可疑，在開啟停放於路邊的機車，員警到場後依法實施盤查，過程中，其中一名陳姓少年認為，只是在開啟友人機車，不服盤查，竟以不當言詞對警大聲咆哮，話語中還夾帶諧音罵髒話。

因陳姓青少年之言語顯有妨害公務，但尚未達強暴脅迫或侮辱之程度，全案警方依社會秩序維護法移請宜蘭地方法院簡易庭裁罰，警方指出，呼籲民眾盡量配合調查，不要以身試法。