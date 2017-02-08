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三重驚傳砍人案 4人送醫急救

2017-02-08  17:14

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三重區今日下午傳出砍人案，在分子尾街與富福街分別有人遭到砍殺，警消到場後發現有4人被砍傷，正指揮救護車將人送醫救治。

據《蘋果日報》報導，三重分子尾街與富福街都發生了歹徒砍人的事件，造成4人受傷，警方正在調查案發原因。

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  • 新北市三重區分子尾街與富福街，今日下午分別傳出砍人案，4人遭到砍傷送醫急救。圖為分子尾街一景，與本新聞無關。（圖擷自Google街景）

    新北市三重區分子尾街與富福街，今日下午分別傳出砍人案，4人遭到砍傷送醫急救。圖為分子尾街一景，與本新聞無關。（圖擷自Google街景）

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