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網紅員警爽發業配文？ 保五總隊回應了！

2017-02-08  17:28

〔即時新聞／綜合報導〕本報昨日獨家揭露有網友到警政署長陳國恩的臉書專頁「NPA署長室」投訴指稱，保五總隊兩名員警過太爽，在個人Instagram（後簡稱IG）中疑似有發業配文賺取外快的嫌疑，「NPA署長室」也立即回應表示將展開徹查；如今結果出爐，保五總隊初步調查後，並未發現具體兼職的狀況，對造成各界困擾深感抱歉。

昨日一名陳姓網友在「NPA署長室」投訴表示，有些弟兄沒日沒夜在外辛苦，但有些員警卻能大剌剌地宣稱正在專心準備升等考，更誇張的是，目前任職保五總隊內的黃姓、曾姓警員在個人IG中兼職發業配文賺取外快，希望警政署長陳國恩下令展開徹查。

據悉，兩名遭點名的員警，一名是外型亮麗的正妹女警，而另一名則是日前網路瘋傳的5大帥警中的其中一名，兩人個人IG分別有3萬及7萬名粉絲追蹤，根據網友的截圖可見2人經常在IG中張貼深受時下年輕人喜愛的手錶及Superdry潮服；昨日事情曝光後，兩名員警紛紛將照片刪除並將個人專頁從公開轉為隱藏。

根據聯合晚報報導，警政署長陳國恩昨晚回應後，保五總隊今天立刻展開徹查，經約談2名遭點名的員警後，初步調查，認為2人僅是分享購物心得及折扣優惠碼，並無具體兼職的事證。保五總隊也表示，因2人初入警界、涉世未深，對造成各界困擾深感抱歉。

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  • 網友貼文質疑，保五總隊員警可以兼差發業配文，是否過太爽。（擷取自NPA署長室）

    網友貼文質疑，保五總隊員警可以兼差發業配文，是否過太爽。（擷取自NPA署長室）

  • 網友貼文質疑，保五總隊員警可以兼差發業配文，是否過太爽。（擷取自NPA署長室）

    網友貼文質疑，保五總隊員警可以兼差發業配文，是否過太爽。（擷取自NPA署長室）

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相關關鍵字： IG Instagram NPA署長室 保五總隊 帥警 正妹女警 網紅
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