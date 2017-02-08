家暴男疑前妻另結新歡 7段性愛片貼臉書挨告

2017-02-08 17:07

〔記者謝君臨／台北報導〕36歲謝姓男子因家暴與蘇姓配偶離異，謝男疑心有不甘，去年5月間，不但連續撥打逾90通電話騷擾蘇女，還前往其住處堵人，令蘇女不堪其擾，謝男見蘇女不予理會，憤而將尚未離婚前所拍攝的7段性愛影片及照片PO上臉書；台北地檢署今依違反家庭暴力防治法、散布猥褻物等罪將謝男起訴，至於妨害秘密部分，則因是在蘇女知情下拍攝，與構成要件不符，處分不起訴。

蘇女指控，去年3月她與謝男離異前，曾二度與對方在租屋處發生性關係，但謝男卻在她不知情的情況下，利用手機、電腦等攝錄設備偷拍兩人性愛過程，而後她因受不了謝男家暴與對方離婚，並聲請保護令獲准，但謝男常藉探視子女名義騷擾她，還懷疑她常與別的男人出去。

檢方調查，去年5月間，謝男曾連續撥打逾90通電話給蘇女，還前往蘇女住處堵人，蘇女避不見面後，謝男更加生氣，傳訊嗆說：「要送禮物給妳驚喜，送妳7部影片，讓妳我都無法做人！」而後於同年6月7日晚間，以「陳○○」的假帳號登入臉書，將與蘇女離異前所拍攝的7部性愛影片及照片PO出。

事後，蘇女友人發現性愛影片、照片，趕緊通報蘇女，她才得知前夫竟對她如此狠心，怒告謝男違反家暴保護令、妨害秘密、散布猥褻物等罪。

檢察官傳喚謝男出庭，他原坦承犯行，辯稱因一時情緒激動，才將與前妻過往拍攝的性愛影片及照片PO網，但隨即撤下，不過檢察官調查後，發現他並未及時將影片、照片刪除，與其說法有所出入。

檢察官調查後，認定謝男確涉違反家暴保護令、散布猥褻物等罪，將他起訴，至於妨害秘密部分，則因影片中謝男曾與蘇女對話：「你在搞什麼鬼，不要拍了」、「妳自己扶著」、「我一手要拍啊。」等語，認定拍攝當時蘇女知情，與妨害秘密構成要件不符，處分不起訴。