猥褻兒子女同學「鮑魚」 惡狼判刑4年2月

2017-02-08 17:26

〔記者黃建華／高雄報導〕洪男去年趁就讀國中一年級的兒子女同學借住住處，竟色心大起，在二樓套房強脫女同學衣褲，指對方「鮑魚不正常，我摸摸看」，摸光少女全身，少女事後提告，洪男還辯稱少女要洗澡自己脫光衣物，並否認猥褻少女，但測謊未過，因此依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判洪男有期徒刑4年2月，可上訴。

判決指出，被害13歲少女與洪姓男子的兒子為國中一年級同學， 105年1月9日下午，被害少女陪同洪姓同學一同前往參加全民英檢考試後，因少女暫時未能聯絡到家人前來接送其返家，洪姓同學即聯絡父親洪男前來幫忙載被害少女，嗣後洪父遂以收留少女借住為由，於當晚8時駕車載少女及兒子返回三民區透天房屋。

洪男將車停放於1樓外，將兒子留在車上，單獨將少女帶至2樓套房內，趁其與少女獨處之際，佯稱欲看少女衣服大小，強脫少女衣服、褲子、內褲，並對少女稱「你鮑魚不正常，我摸摸看」等語後，將少女壓在床上，撫摸其胸部、臀部，強制猥褻行為得逞。

嗣因洪男兒子不耐等候於同日晚間9時撥打少女行動電話，洪父始停止強制猥褻行為並帶少女下樓高雄地院審理發現，洪子曾傳簡訊給女同學表示「對父親變態行為感到羞恥」，事後少女經由同班女同學之建議於105年1月12日將此事告知洪男老婆及學校輔導老師後通報社工，並由社工報警處理。