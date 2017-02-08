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三重驚傳砍人案 4人送醫急救
 首頁 > 社會

婦人專吃霸王餐 被送辦10多次也不怕

2017-02-08  17:08

〔記者邱俊福／台北報導〕54歲楊姓婦人，專門在北市東區的餐廳、KTV白吃白喝，被店方報警，移送法院10多次，前科累累，春節期間卻又到京星港式飲茶點餐，大吃一頓，最後雙手一攤喊「沒錢」，再度被警方帶回依詐欺罪嫌送辦，讓承辦警員直搖頭。

警方調查，楊婦多年來，常到餐廳，大肆點餐，飽食後，再表明身上沒有金錢，有次還向店方點了外帶餐點，等店方打包好時，才直言「沒錢」，讓許多商家傻眼。

這次，楊婦到餐廳點了許多茶點、小菜，等到吃飽，店員要求付帳時，又搖頭賴帳，表明沒錢付，遭店方報警，轄區北市警大安分局敦化南路派出所帶回偵訊送辦。

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  • 大安警分局敦化南路派出所（記者邱俊福攝）

    大安警分局敦化南路派出所（記者邱俊福攝）

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