彰化關帝廟後殿大火 文昌帝君屹立不搖
2017-02-08 16:39
關帝廟後殿大火全毀，損失慘重。（記者湯世名攝）
〔記者湯世名／彰化報導〕神蹟！有260多年歷史的彰化市縣定古蹟關帝廟今天下午驚傳後殿大火，火勢一度相當猛烈，消防員噴水灌救，期間後殿屋頂還整個塌陷，消防員驚呼「趕快閃開！」險象環生，數十分鐘後火勢控制，消防員發現後殿供奉的文昌帝君神尊竟屹立不搖，並未被塌陷的屋頂給撞倒，有民眾見狀直呼「真是奇蹟！」
「快點、快點，趕快把神尊搬出去！」彰化市關帝廟今天下午2時許傳出火災，後殿濃煙竄天，遠在數百公尺外都可以看到濃煙，不少民眾加入搶救行列，惟後殿火勢猛烈，無法靠近，只好先搶救主殿供奉的10多尊神像，消防人員趕抵現場後部署水線，冒著高溫朝火場灌救，並朝後殿搶進。
火場四周聚集大批民眾關切，直呼「怎麼會這樣？」「關帝廟怎麼會發生火災？」「趕快救火呀！」消防人員在數十分鐘後控制火勢，突然間後殿屋頂發生崩塌，轟隆聲讓消防員呼叫「快閃開！」在控制住火勢後，消防員進入後殿勘查，發現後殿供奉的文昌帝君神尊並未被崩塌的屋頂給壓倒，奇蹟似的屹立不搖，消防員認為不可思議，現場民眾更直呼「神蹟！」
火勢到目前已完全撲滅，起火原因不排除是附近工人施工焊接鋼鐵物品引燃火苗，進而釀災，彰化市公所寺廟室主任林大猷無奈的說「真是欲哭無淚」，公所一定會向對方求償。確實起火原因尚待消防單位調查鑑定。
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關帝廟後殿崩塌，供奉的文昌帝君奇蹟似的未被壓倒，民眾直呼「神蹟！」（記者湯世名攝）
關帝廟後殿大火全毀，損失慘重。（記者湯世名攝）
關帝廟後殿崩塌，火勢一度相當猛烈。（記者湯世名攝）
關帝廟後殿大火，信眾將倖存的神尊搶救出火場。（記者湯世名攝）
關帝廟後殿大火，信眾將倖存的神尊搶救出火場。（記者湯世名攝）
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