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三重驚傳砍人案 4人送醫急救
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喝醉把別人車當休息站！醉男：「就累了阿」

2017-02-08  16:31

〔記者陳薏云／新北報導〕一大早酒醉把別人車當休息站！新北市永和區一名43歲徐姓男子今早喝個爛醉，竟跑到竹林路邊停靠的貨車駕駛座上休息，42歲周姓駕駛回來發現自己車上多了一個人，規勸對方還被丟水瓶，無奈下只好報警，警方到場後徐男持續盧了20幾分鐘，徐男直呼：「就累了阿！」最後才自行搭計程車離去，周男也因趕著送貨不打算追究，現場處理的警方大嘆：「一大早就買醉，太誇張了！」

有民眾在爆料公社PO文，表示有名酒醉男子，攻擊完郵差又想隨意開別人的車離開，但警方到場處理後發現，男子只是酒醉，並沒有攻擊郵差的情事，詢問現場的民眾也都表示不清楚，而徐男只是「累了，想找地方休息」，才會跑到周男臨停路邊的貨車上休息，並沒有要將車開走，雙方也未發生衝突，警方依規定抄登雙方資料，便於現場勸導徐姓男子自行搭乘計程車離開現場。

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  • 徐男（黑一者）今早喝醉，隨意找了臨停路邊的貨車就上去休息，一旁司機束手無策，只好通知警方到場。（記者陳薏云翻攝）

    徐男（黑一者）今早喝醉，隨意找了臨停路邊的貨車就上去休息，一旁司機束手無策，只好通知警方到場。（記者陳薏云翻攝）

  • 徐男（圖右方）與警方盧了近20分鐘，才離自行搭計程車離去。（記者陳薏云攝）

    徐男（圖右方）與警方盧了近20分鐘，才離自行搭計程車離去。（記者陳薏云攝）

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