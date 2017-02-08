女童遭繼父猥褻 傳紙條向同學求救

2017-02-08 16:35

［記者黃捷／台北報導］女童小晴（化名）年幼時父母就離婚，母親再嫁後，母女倆便與繼父住在一起，未料繼父為逞私慾，在她11歲的某日，無預警撫摸親吻胸部、下體，她嚇得向同學求救，全案才曝光。繼父去年遭士林地檢署起訴，士林地方法院今依對未滿14歲女子猥褻，判處有期徒刑10月。

判決指出，小晴11歲那年的某個週末下午，只有繼父跟她在家中，她躺臥客廳沙發上看電視時，繼父突然靠過來擁抱，伸手觸摸她的胸部。

小晴不知所措，繼父見她沒有反抗，竟改以嘴親吻胸部，甚至更進一步把手伸向陰部撫摸，小晴嚇得開始啜泣，企圖把繼父推開，繼父這才停手，未繼續猥褻小晴。

小晴隔天到校上課時，在紙條上寫下遭猥褻的過程，傳遞給班上最要好的女同學求救，女同學馬上將紙條轉交導師，由導師報警處理。

法官痛批繼父為逞私慾，罔顧倫常，猥褻行為嚴重侵害小晴身心健康與人格發展，但審酌他到案後始終承認犯行，犯後態度尚可，量處有期徒刑10月，可上訴。