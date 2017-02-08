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三重驚傳砍人案 4人送醫急救
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毒咖啡包藏帽T 頭重腳輕漏餡

2017-02-08  16:27

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓男子今天凌晨駕車未繫安全帶，遭保大特勤中隊在鼓山區博愛與明誠路口攔下，當場查獲陳男涉嫌將大批二級毒品MDMA咖啡包127包藏在帽Ｔ外套，因數量太多，警方懷疑他涉嫌運毒販賣，全案擴大偵辦中。

陳嫌（25歲，沒有前科，目前從事服務業）向警方表示：「因與朋友剛用完餐，開車上路忘了繫上安全帶，沒想到就被警攔下」，隨即遭眼尖特勤發現車上有毒品咖啡包、直呼倒楣。

隨後警方附帶搜索時，發現陳嫌身著帽T以外，車內又有另一件帽T外套，經檢視車上外套明顯頭重腳輕情形，原來帽T內竟藏有毒品咖啡包27包，另於車內後座腳踏板上的紙袋內，查獲毒品咖啡包100包、總重588.17公克，陳嫌雖聲稱該批毒品是自己準備使用，惟數量多顯有意圖販賣情形，已會同刑警大隊共追毒品來源，全案依毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦。

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  • 陳姓男子凌晨駕車未繫安全帶，遭保大特勤中隊攔下，當場查獲涉嫌將大批二級毒品MDMA咖啡包127包、藏在帽T外套，因數量太多，警方懷疑他涉嫌運毒販賣，全案擴大偵辦中。（記者黃建華翻攝）

    陳姓男子凌晨駕車未繫安全帶，遭保大特勤中隊攔下，當場查獲涉嫌將大批二級毒品MDMA咖啡包127包、藏在帽T外套，因數量太多，警方懷疑他涉嫌運毒販賣，全案擴大偵辦中。（記者黃建華翻攝）

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