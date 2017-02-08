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竊占珍貴漂流木 警攔貨車逮人

宜蘭縣黃姓男子侵占珍貴漂流木，開車載運無遮蔽露餡被查獲。（記者江志雄翻攝）

2017-02-08  16:12

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星警分局6日在明池山區查獲山老鼠，昨天又在大同郵局前方查獲黃姓男子侵占漂流木，贓木被放在貨車上毫無遮掩露餡，警方接獲通報攔截圍捕，依侵占罪嫌移送法辦。

三星警分局接獲羅東林管處太平山工作站通報，指57歲黃姓男子竊占漂流木，駕駛自小貨車從牛鬥橋下游流域載運下山，警方在大同郵局前方攔車，發現贓木長約4公尺，已超出車斗，沒有任何遮蔽物，行徑相當囂張。

警方在車上查扣珍貴一級林木，包括香杉、杉木各一支，黃嫌坦承犯行，訊後送辦；三星警分局長吳山連說，警方執法沒有假期，把護林列為重點工作，維護珍貴的森林生態。

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  • 贓木長約4公尺。（記者江志雄翻攝）

    贓木長約4公尺。（記者江志雄翻攝）

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