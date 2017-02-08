街友偷CITY BIKE代步 栽在佛珠特警手上

2017-02-08 16:29

〔記者黃建華／高雄報導〕高市一名30歲的顏姓男子身高190公分、體重130公斤，卻淪為街友，還偷竊成性，前晚因偷CITY BIKE腳踏車代步遭警查獲。有趣的是，顏男被逮時，手還戴著佛珠，抓他的卻是外號「佛珠所長」的保大分隊長，同樣戴著佛珠，命運卻大不同。

警方調查，顏男父親早逝，母親改嫁，顏早年投靠大伯，但手腳不乾淨被逐出門，高中沒唸完就外出流浪，靠著偷竊為生，光光前科就有8頁之多。5日晚上，他破壞公共腳踏車的鎖頭，偷走CITY BIKE單車充當代步工具。

前晚11時，早年在佛光山佛陀紀念館轄區服務，耳濡目染而愛戴佛珠的保大特勤分隊長林卓材帶班巡邏，在鼓山區盤問顏男，他支吾老半天，先推稱是借騎CITY BIKE而已，一度改口說是使用一卡通租借的，警方從單車的客服電話確認是被偷，帶回依竊盜罪嫌送辦。