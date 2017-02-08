| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重驚傳砍人案 4人送醫急救
 首頁 > 社會

街友偷CITY BIKE代步 栽在佛珠特警手上

2017-02-08  16:29

〔記者黃建華／高雄報導〕高市一名30歲的顏姓男子身高190公分、體重130公斤，卻淪為街友，還偷竊成性，前晚因偷CITY BIKE腳踏車代步遭警查獲。有趣的是，顏男被逮時，手還戴著佛珠，抓他的卻是外號「佛珠所長」的保大分隊長，同樣戴著佛珠，命運卻大不同。

警方調查，顏男父親早逝，母親改嫁，顏早年投靠大伯，但手腳不乾淨被逐出門，高中沒唸完就外出流浪，靠著偷竊為生，光光前科就有8頁之多。5日晚上，他破壞公共腳踏車的鎖頭，偷走CITY BIKE單車充當代步工具。

前晚11時，早年在佛光山佛陀紀念館轄區服務，耳濡目染而愛戴佛珠的保大特勤分隊長林卓材帶班巡邏，在鼓山區盤問顏男，他支吾老半天，先推稱是借騎CITY BIKE而已，一度改口說是使用一卡通租借的，警方從單車的客服電話確認是被偷，帶回依竊盜罪嫌送辦。

廣告
  • 顏姓男子身高190公分、體重130公斤，卻淪為街友，還偷竊成性，前晚因偷CITY BIKE腳踏車代步遭警查獲。（記者黃建華翻攝）

    顏姓男子身高190公分、體重130公斤，卻淪為街友，還偷竊成性，前晚因偷CITY BIKE腳踏車代步遭警查獲。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：街友偷CITY BIKE代步 栽在佛珠特警手上


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.