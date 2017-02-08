| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
童仲彥家暴案》中常會建議除名 5年內不得入黨
 首頁 > 社會

以為菜要送人 2男1女採花椰菜被依竊盜罪移送

2017-02-08  15:57

［記者廖淑玲／雲林報導］以為菜是要送人，2男1女採收花椰菜反被當賊移送，在警所大喊冤枉，警方無可奈何只能依竊盜罪移送。

虎尾警分局客厝派出所接獲報案，指稱有人光天化日之下偷花椰菜，警方趕抵現場，發現有2男1女真的在採收花椰菜，還完全沒有發覺警察到來，待員警吆喝，3人抬頭發現是警察時都嚇了一大跳。

警方調查，原來是一對年過半百的親兄弟，以為該處農田的花椰菜要送人，於是邀約另一名女性友人一起前往採收，未料卻被當成賊，警方當場告知他們觸犯竊盜罪時，3人都十分懊悔，因為3人都沒有前科，卻因一時不小心被當成小偷送辦，徒呼負負。

虎尾警方特別呼籲民眾，節儉是美德，但未經同意擅自採收他人田裡作物，不論農作貴賤都已構成竊盜罪，提醒大家不要以身試法。

廣告
  • 以為要送人，2男1女採收花椰菜被當賊移送。（記者廖淑玲翻攝）

    以為要送人，2男1女採收花椰菜被當賊移送。（記者廖淑玲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：以為菜要送人 2男1女採花椰菜被依竊盜罪移送


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.