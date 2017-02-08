以為菜要送人 2男1女採花椰菜被依竊盜罪移送
2017-02-08 15:57
［記者廖淑玲／雲林報導］以為菜是要送人，2男1女採收花椰菜反被當賊移送，在警所大喊冤枉，警方無可奈何只能依竊盜罪移送。
虎尾警分局客厝派出所接獲報案，指稱有人光天化日之下偷花椰菜，警方趕抵現場，發現有2男1女真的在採收花椰菜，還完全沒有發覺警察到來，待員警吆喝，3人抬頭發現是警察時都嚇了一大跳。
警方調查，原來是一對年過半百的親兄弟，以為該處農田的花椰菜要送人，於是邀約另一名女性友人一起前往採收，未料卻被當成賊，警方當場告知他們觸犯竊盜罪時，3人都十分懊悔，因為3人都沒有前科，卻因一時不小心被當成小偷送辦，徒呼負負。
虎尾警方特別呼籲民眾，節儉是美德，但未經同意擅自採收他人田裡作物，不論農作貴賤都已構成竊盜罪，提醒大家不要以身試法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 《小檔案》五結走尪鎮煞
- 首爆H5N6 監測168人皆無症狀
- 淡季出遊 易遊網：旅費約可省兩成
- 駭客網攻8券商 金管會︰影響不大
- 涉偽造文書 前市議員楊永昌判刑
- 佔巴人土地屯墾 以色列就地合法
- 曹啟鴻因與秘書同住宿舍下台？ 政院：完全無關
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 嘉禾全區保留承諾跳票 柯文哲：附近居民要求
- 內資回流、指數有撐 台股收盤小跌11點
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Enmity will ruin ‘inclusive’ KMT: Chan
- 嘉縣公車站亭今拆 市民、民代關切
- 社論》點亮台灣 莫學舊黨國
- 花蓮爆禽流感 台東嚴抓非法運入
- 《林初埤木棉花開了》花季人潮恐爆量 地方促加強疏運
- 國際科展開幕 23國學生拚首獎
- 怨兒流連花叢 杜特蒂直播爆家醜
- 萬華雙子星 回饋坪數還喬不攏
- 童仲彥外遇又毆妻 民進黨中常會下午討論是否開除
- MLB》鐵爺延續棒球生涯 要把天賦帶到新世界
- 〈生活OK繃〉菜瓜布不再濕答答
- 空官機場噪音補助 民眾︰發放不公
- 馬吳失和？周刊：外傳3件人事案成導火線
- 造花燈獲雙獎 受刑人感恩成果
- 醉教授獲救揮打消防員 坦承無意識願致歉
- 港特首選舉 北京「唯一支持」林鄭
- 參與式預算額度 柯文哲：沒有限制
- 自由廣場》妳／你教對了嗎？
- 電競出頭天？ 文化部增設電競替代役
- 斥資300萬元 弘文中學全校教室裝設空氣清淨機
- 【洛杉磯傳真 】 王丹／所謂「愛國主義」
- 蝙蝠俠管家台灣國語 瑪莎讚有父愛FU
- 80歲創業 抗癌阿嬤捐盈餘助病友
- 宜縣長交接 吳澤成︰不會有看守期
- 大里19站、太平11站 霧峰僅三處iBike站 地方怨嚴重不足
- 一例一休上路月餘 周刊民調僅15％勞工滿意
- 談年金改革 陳建仁：經濟發展兼顧公平正義
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：以為菜要送人 2男1女採花椰菜被依竊盜罪移送
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分