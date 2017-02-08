以為菜要送人 2男1女採花椰菜被依竊盜罪移送

2017-02-08 15:57

［記者廖淑玲／雲林報導］以為菜是要送人，2男1女採收花椰菜反被當賊移送，在警所大喊冤枉，警方無可奈何只能依竊盜罪移送。

虎尾警分局客厝派出所接獲報案，指稱有人光天化日之下偷花椰菜，警方趕抵現場，發現有2男1女真的在採收花椰菜，還完全沒有發覺警察到來，待員警吆喝，3人抬頭發現是警察時都嚇了一大跳。

警方調查，原來是一對年過半百的親兄弟，以為該處農田的花椰菜要送人，於是邀約另一名女性友人一起前往採收，未料卻被當成賊，警方當場告知他們觸犯竊盜罪時，3人都十分懊悔，因為3人都沒有前科，卻因一時不小心被當成小偷送辦，徒呼負負。

虎尾警方特別呼籲民眾，節儉是美德，但未經同意擅自採收他人田裡作物，不論農作貴賤都已構成竊盜罪，提醒大家不要以身試法。