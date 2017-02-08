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選舉發黑函批不倫 國民黨副秘書長張雅屏二審判刑

2017-02-08  16:30

〔記者黃建華／高雄報導〕國民黨副秘書長兼組發會主委張雅屏在擔任屏東縣黨部主委時，因操盤縣長選舉涉及不倫文宣案，違反選罷法案，屏東地院一審去年依違反選罷法第104條散布謠言罪，判處張雅屏有期徒刑2年10個月，褫奪公權5年，張不服上訴，高雄高分院今駁回上訴，維持一審原判。可上訴。

另外，一審廖柏哖徒刑6月，黃文政徒刑6月，劉增利徒刑9月，二審3人均獲緩刑2年，傅建雄無罪。

屏東地檢署於本屆縣長選舉期間，查扣3份不倫黑函及文宣，包括第一波影射潘孟安與4名女性民代關係複雜的黑函、第二波影射潘孟安與國民黨縣議員林郁虹不倫關係黑函，以及第三波「潘安再世」文宣。檢調3度赴國民黨屏東縣黨部搜索，張雅屏、黃文政、廖柏哖、傅建雄等人在投票日前遭法院裁定羈押。

檢方認定該三波不實文宣，皆為時任國民黨屏東縣黨部主委張雅屏、文宣組長黃文政、屏東市黨部主任傅建雄、娜魯灣協會秘書長廖柏哖與廣告業者劉增利等人共同策劃，依違反選罷法將5人起訴。

檢察官在起訴書措辭嚴厲，指全案主使者張雅屏為影響選情，不惜犧牲同黨候選人，手段惡劣，犯後狡辯，惡性重大，建請從重量刑。

屏東地院一審認定，上述不實文宣均由張雅屏指示發送，損害潘孟安及林郁虹名譽及選舉公平性，犯後否認犯行，態度不佳，法官依法量刑；黃文政及廖柏哖犯後坦承犯行，獲得法官從輕量刑；劉增利否認犯行判刑9個月，傅建雄因罪證不足獲判無罪。

張雅屏等不服上訴二審，高雄高分院今駁回上訴，對張作出維持一審的判決。

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  • 國民黨副秘書長兼組發會主委張雅屏。（資料照，記者陳志曲攝）

    國民黨副秘書長兼組發會主委張雅屏。（資料照，記者陳志曲攝）

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