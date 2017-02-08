選舉發黑函批不倫 國民黨副秘書長張雅屏二審判刑
2017-02-08 16:30
〔記者黃建華／高雄報導〕國民黨副秘書長兼組發會主委張雅屏在擔任屏東縣黨部主委時，因操盤縣長選舉涉及不倫文宣案，違反選罷法案，屏東地院一審去年依違反選罷法第104條散布謠言罪，判處張雅屏有期徒刑2年10個月，褫奪公權5年，張不服上訴，高雄高分院今駁回上訴，維持一審原判。可上訴。
另外，一審廖柏哖徒刑6月，黃文政徒刑6月，劉增利徒刑9月，二審3人均獲緩刑2年，傅建雄無罪。
屏東地檢署於本屆縣長選舉期間，查扣3份不倫黑函及文宣，包括第一波影射潘孟安與4名女性民代關係複雜的黑函、第二波影射潘孟安與國民黨縣議員林郁虹不倫關係黑函，以及第三波「潘安再世」文宣。檢調3度赴國民黨屏東縣黨部搜索，張雅屏、黃文政、廖柏哖、傅建雄等人在投票日前遭法院裁定羈押。
檢方認定該三波不實文宣，皆為時任國民黨屏東縣黨部主委張雅屏、文宣組長黃文政、屏東市黨部主任傅建雄、娜魯灣協會秘書長廖柏哖與廣告業者劉增利等人共同策劃，依違反選罷法將5人起訴。
檢察官在起訴書措辭嚴厲，指全案主使者張雅屏為影響選情，不惜犧牲同黨候選人，手段惡劣，犯後狡辯，惡性重大，建請從重量刑。
屏東地院一審認定，上述不實文宣均由張雅屏指示發送，損害潘孟安及林郁虹名譽及選舉公平性，犯後否認犯行，態度不佳，法官依法量刑；黃文政及廖柏哖犯後坦承犯行，獲得法官從輕量刑；劉增利否認犯行判刑9個月，傅建雄因罪證不足獲判無罪。
張雅屏等不服上訴二審，高雄高分院今駁回上訴，對張作出維持一審的判決。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 亂爆張忠謀傷勢 宴會主人怒：王欣儀搭便車來吃飯！
- 學者爆：馬總統任內洩密太多 引美日不滿
- 淋病感染攀升 多半男傳女
- 亂點兒子眼藥水 迷糊媽險瞎
- 蝙蝠俠管家台灣國語 瑪莎讚有父愛FU
- 豪放女Mika作風大膽 遭前男友影射偷竊
- 80歲創業 抗癌阿嬤捐盈餘助病友
- 董事長阿吉飛7國 十指緊扣杜特蒂
- 台鐵產工明凱道抗議 交部：不接受惡意休假
- 網球》說好的五千萬補助在哪？謝淑薇公開帳戶質疑
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 嘉禾全區保留承諾跳票 柯文哲：附近居民要求
- 駭客入侵出國登錄系統 領務局公開致歉
- 許厝分校爭議 劉建國抨擊國健署畏首畏尾
- MLB》郭泓志2010年超殺影片曝光 球迷：永遠的不死鳥（影音）
- 交部出面 統聯票價延至3月再漲 已購票可退價差
- 德媒調查 左派抗議者大多靠爸媽、沒工作
- AIT處長訪佛光山靈修過夜 「淨化心靈並獲得開悟」
- 侯友宜搓湯圓憶兒時 想到「腳尾皮皮挫」
- 竹市府投入28億元 啟動新校園運動
- NCC：將促年底形成第二條高速寬頻網路
- 戀父情結？ 男友威肯撞臉席琳娜老爸
- 申請台身分證受阻 兩岸官、民助聯姻之女申領
- 《徵文啟事》一例一休好或壞
- 研發材料有新解 登《科學》期刊
- 金屬鎂廠大爆炸 山西驚現磨菇雲
- 《小檔案》五結走尪鎮煞
- 《徵文啟事》360行工作照
- 空官機場噪音補助 民眾︰發放不公
- 柯震東陪度過低潮 李毓芬認了「很重要的朋友」
- 全國客家日 解謎尋寶拿勇士勳章
- 去年國內專利申請 台積電擠下鴻海登榜首
- 大肚腩成熱門話題 女神卡卡一句話塞酸民嘴
- 台灣大鄭俊卿：蟬聯6年獲利王為目標
- 童仲彥家暴案》中常會建議除名 5年內不得入黨
- 一例一休上路月餘 周刊民調僅15％勞工滿意
- 蛋是元凶? 詹長權:流程不夠嚴謹 不宜做出推論
- SBL》2度當選週MVP 于煥亞本季第1人
- 俄國殺人魔專找阿嬤下手 至少32人遇害
- MLB》感傷！建仔準賽揚球季 剩3名前隊友還在打
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：選舉發黑函批不倫 國民黨副秘書長張雅屏二審判刑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分