違規攔車釀車禍 韓籍情侶挨批害人不淺
2017-02-08 15:54
〔記者方志賢／高雄報導〕一對韓籍情侶旅客昨晚在三民區九如、嫩江街口欲攔計程車，計程車靠邊行駛途中遭高姓女子騎乘機車追撞，造成女騎士2顆門牙斷裂，女騎士的友人將車禍過程影片PO上網， 並怒批「情侶走到路中間攔車會害死人！」
影片PO上網，有網友批評「哪有人跑到馬路中間去攔車的，而且還是班馬線上！」、「攔車跟計程車都有問題」、另有網友提醒「攔車的人在法律上沒有責任或是很低，樓主還是把精力、時間放在跟計程車打官司會比較好」。
受理車禍處理的高市三民一分局交通分隊小隊長陳榮志表示，員警獲報到場處理時，計程車司機與女騎士均未告知有一對男女欲攔計程車，事後調閱附近監視器，才發現路旁有一對男女在飯店外欲攔計程車離開，計程車靠邊行駛而遭後方紅色機車追撞，警方進一步詢問飯店，得知男女是韓籍退房旅客。
陳榮志說，依道路交通管理處罰條例第78條，行人於交通頻繁之道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥 、蹲、立，足以阻礙交通，可罰鍰300元。但行人路邊攔車並不違反這項交通法規。
陳榮志表示，至於這對男女路邊攔車，是否造成計程車與機車追撞，有無因果關係？可能牽涉的責任問題，則由交通大隊交安組初步責任分析。
陳榮志也提醒行人與計程車司機，禁止在交叉路口附近10公尺內攔車或停車，以避免計程車違規停車，行人雖然沒有罰則，但違規停車的計程車會被開罰900元。
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