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釣客失足摔斷腿 岸巡、消防員急救援

2017-02-08  15:39

〔記者林嘉東／新北報導〕「我的腳摔斷了！救我！」許姓釣客今天下午在新北市萬里區獅子公園垂釣，一個不留神，摔斷右腳踝，岸巡人員見狀，與消防隊員合力，後送許就醫，讓許感激不已：「謝謝你們救我！」

海巡署二一大隊萬里漁港安檢所長曾偉倫今天下午巡邏至新北市萬里區獅子公園見釣客摔傷，不斷喊疼。

曾偉倫趕緊聯絡新北市消防局萬里消防分隊支援，與消防隊員合力固定許的右腳腳踝後，再以長背板固定，以人力接力方式，抬了200公尺遠，才將許抬離礁岩，轉搭救護車至基隆長庚醫治。

許說，他在獅子公園旁礁岩釣魚時，未注意礁岩間有1公尺高落差，失足摔斷右腳踝，還好遇到海巡人員，否則真不知該怎麼辦才好。

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  • 許姓釣客摔斷腿，岸巡二一大隊、萬里消防隊員合力教員，將許包紮後抬離。（記者林嘉東翻攝）

    許姓釣客摔斷腿，岸巡二一大隊、萬里消防隊員合力教員，將許包紮後抬離。（記者林嘉東翻攝）

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