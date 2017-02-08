為搶鑽轎底 媽祖面前圍毆傷人

2017-02-08 15:52

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投慈后宮昨天舉辦年度慶祝活動，廟方出動多輛花車、神轎班在北投區內遶境，前晚11時許，遶境隊伍返回慈后宮時，蔡姓男子突遭10餘人在慈后宮內持棍棒等物圍毆，一路打到媽祖鑾轎跟前。蔡友人將他拉回宮內，一度關廟門躲藏，驚見蔡頭部、左後腰不知何時受傷流血，趕緊呼救，適逢北投警方在場維護交通秩序，立刻出面制止，圍毆男子們一哄而散，分頭逃逸，蔡男就醫後無礙，坦承為了搶鑽轎底和在地人士發生肢體糾紛，已提傷害告訴，北投警方目前已傳喚涉案的劉姓男子等人到案。

北投分局長安派出所昨天深夜11時12分在北投慈后宮，弛行遶境活動交通疏導勤務，家住新北市三重區的23歲蔡姓男子，由於友人昨天負責扛媽祖神轎，下班後趕到北投參加遶境活動，卻在媽祖鑾轎回宮、眾人紛紛搶鑽轎底祈求平安時，蔡男突遭10餘名男子毆打成傷，幸經警方上前制止，因現場參拜人潮眾多，屢屢推擠，行兇10餘男子趁隙逃逸。

蔡男由於頭部、左側腰際分別有傷口，經院方縫合後，認為非刀傷而是撕裂傷，蔡男向警方表示，猜測可能是遶境時發生行車糾紛所致，經過一整夜留院觀察與休息後，蔡男才向警方坦承，雙雙發生衝突之因，只因為大家都搶著鑽媽祖的轎底要祈求平安，沒想到一陣推擠又插隊，引起北投在地人士的不快，所以被打。

長安所連夜清查，至今已找到行兇的劉姓男子等3人，劉男到案供稱，鑽轎底時遭蔡男推擠，因此不爽，才動手打人，表示僅是以棍棒、塑膠椅及機車鎖等器物圍毆，並沒有持刀傷人。