才被社會局安置一晚 7旬遊民跳樓身亡

2017-02-08 15:23

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名76歲的陳姓男子昨晚10時自蘆洲三民護理之家墜樓，警消到場後已無生命跡象，送醫之後不治身亡。警方調查，陳男前天才以遊民身分被安置在該護理之家，疑有精神疾病，鑑識人員採證後初步排除他殺可能，朝自殺方向偵辦。

警方調查，陳男疑長期不願回家，被家人通報失蹤，10天前被社會局安置在三芝家暴中心，前天才轉至蘆洲三民護理之家4樓的住處，昨晚近10時，陳男向護理之家員工表示要如廁，沒想到過沒多久就聽到碰聲巨響，附近鄰居聞聲察看，意外發現有人倒臥在地上，趕緊報警。

警消表示，護理之家員工也聽到巨響，發現是陳男後趕緊替他進行CPR，但送醫後仍回天乏術，鑑識人員採證後初步推判，陳男應是從三樓可開式的鐵窗跳下，因窗外是防火巷，有擦撞到冷氣機水管跟牆壁，後腦著地導致頸部斷裂，送醫後仍不治身亡，目前尚未找到陳男留下的遺書，確切死亡原因仍待調查。