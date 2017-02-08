| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
童仲彥家暴案》中常會建議除名 5年內不得入黨
 首頁 > 社會

挨打還被罵畜生 華夏科大教授怒控副校長

2017-02-08  15:26

〔即時新聞／綜合報導〕華夏科技大學王姓教授，昨日上午出席校方的招生檢討會時，批評開這個會沒有用，更當場揭露學校的會計抄襲論文，結果他被副校長動手毆打臉部，並遭到辱罵「畜生、敗類」。王教授決定提告公然侮辱，副校長則坦承有罵人但沒打人。

據《蘋果日報》報導，這名46歲的王姓教授表示，當時他被副校長拉扯衣領，臉龐也被打到，旁邊的教職員見狀連忙上來勸架，事後副校長還繼續在會議上罵王教授是畜生和敗類。王教授直言自己任教16多年來，沒遇到那麼離譜的事情，將針對被辱罵一事採取法律行動，傷害罪部分則保留法律追訴權。

副校長對此解釋，開會時曾數次勸導王教授不要影響會議的進行，但對方都聽不進去，因此他就拉著王男的衣領請他離開，絕對沒有出手打人，但氣憤之下的確有罵出「畜生、敗類」，他會再自己檢討。

廣告
  • 華夏科技大學1位教授怒控副校長打人還罵他「畜生、敗類」，將採取法律行動。（資料照，記者何玉華攝）

    華夏科技大學1位教授怒控副校長打人還罵他「畜生、敗類」，將採取法律行動。（資料照，記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 校園暴力 毆打 華夏 華夏科大 華夏科技大學 辱罵
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：挨打還被罵畜生 華夏科大教授怒控副校長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.