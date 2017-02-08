挨打還被罵畜生 華夏科大教授怒控副校長

2017-02-08 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕華夏科技大學王姓教授，昨日上午出席校方的招生檢討會時，批評開這個會沒有用，更當場揭露學校的會計抄襲論文，結果他被副校長動手毆打臉部，並遭到辱罵「畜生、敗類」。王教授決定提告公然侮辱，副校長則坦承有罵人但沒打人。

據《蘋果日報》報導，這名46歲的王姓教授表示，當時他被副校長拉扯衣領，臉龐也被打到，旁邊的教職員見狀連忙上來勸架，事後副校長還繼續在會議上罵王教授是畜生和敗類。王教授直言自己任教16多年來，沒遇到那麼離譜的事情，將針對被辱罵一事採取法律行動，傷害罪部分則保留法律追訴權。

副校長對此解釋，開會時曾數次勸導王教授不要影響會議的進行，但對方都聽不進去，因此他就拉著王男的衣領請他離開，絕對沒有出手打人，但氣憤之下的確有罵出「畜生、敗類」，他會再自己檢討。