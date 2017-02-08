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疑多插頭釀火警 北市吳興街民宅冒火舌

2017-02-08  15:04

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市吳興街一棟公寓清晨發生火警，火舌一度竄出，景況駭人，消防局據報派出大批人車到場救援，10分鐘後撲滅火勢，警消初查起火點應為主臥室內的多插頭，插有大量電器，疑不堪負荷電線走火，波及旁邊家具，燃燒面積約5坪。

幸虧屋內3人及整棟公寓14名住戶都順利逃出，無人員受困及傷亡，初步清點包括家具、裝潢、家電財損約10萬元，確切起火原因仍待火調人員釐清。

台北市消防局提醒，尤其是使用除濕機、電熱保暖器具，要注意用火用電安全，不要使用延長線和共用插座，也不要太接近易燃物，避免意外發生。

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  • 台北市吳興街一棟公寓4 樓清晨發生火警。（記者姚岳宏翻攝）

    台北市吳興街一棟公寓4 樓清晨發生火警。（記者姚岳宏翻攝）

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