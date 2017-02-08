「雙槍俠」遇攔檢裝淡定 但座位下「傢伙」卻露餡

2017-02-08 14:59

〔記者王冠仁／台北報導〕34歲謝姓男子，今天凌晨將近3點時，開車經過台北市基隆路、汀洲路口，遇上警方攔查。謝面對警方時擺出一副十分配合的模樣，神態淡定，但員警眼尖發現，他的駕駛座下居然有一把手槍形狀的物品，立即要他下車。

警方發現，該手槍形狀的物品，居然是以色列制式手槍，還含有12發子彈，員警不敢大意，立即控制謝行動，沒多久又發現他外套右側口袋內還有一把土耳其制式手槍。

謝告訴警方，他近日聽聞有人放話要對他不利，他為自保才隨身帶槍。警方說，謝不願透漏槍枝來源，警方除將他依槍砲罪嫌送辦，也將深入追查槍枝上游。

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