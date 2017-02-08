幸有紅帽哥 不然這位補教女老師代誌就大條了

2017-02-08 14:31

〔記者許國楨／台中報導〕蔡姓補習班女老師上週五搞丟內有學生繳的3萬多元學費皮夾，還好被一名戴紅帽的工程師帥哥撿到急送警局招領，警方靈機一動撥打皮夾內的信用卡客服中心，輾轉聯繫到蔡女時還一度被懷疑是詐騙，經苦口婆心請對方再三確認，蔡女才驚覺代誌大條火速衝到警局，當場感激到熱淚盈眶。

警方指出，張姓工程師當晚在文心路上一家超商前等朋友，當時人潮來來往往卻赫然發現一只咖啡色長皮夾被踢了好幾下，他俯身拾起驚見內有現金3萬多元、多張銀行金融信用卡及身分證、汽（機）車駕照、行照、健保卡等物品，心想失主一定急需用錢，立即火速衝往市警局交通警察大隊第一中隊值班台報案招領。

值班警員張永信受理後，靈機一動隨即撥打皮夾內的信用卡客服中心敘明原由，請速代為電話聯繫，希望在第一時間連絡到失主，經過數分鐘後果然輾轉聯繫上蔡姓女失主，未料蔡女還一度懷疑是詐騙集團，堅持聲稱皮包沒丟啊。

經員警苦口婆心請對方再三確認，蔡女才驚覺皮夾不見，馬上騎車趕到警局，表示稍早因為搭客運準備前往補習班上班，裡面全是學生繳的學費，而背包拉鏈完好，皮包怎麼會掉呢？她全然不知，還好張男拾金不昧，不然代誌就大條了。

蔡女當場感激到熱淚盈眶拿出現金致贈，張男堅持婉拒餽贈，表示警察效率高，服務品質超好，居然能在丟錢10分鐘內讓大把鈔票物歸原主，實在不可思議。