北投人倫悲劇 狠父痛下殺手原因曝光

北投區5日發生父殺子女的人倫悲劇，據悉遺書僅提到所開發軟體銷售不如預期。圖為警方從案發現場，所帶走一袋證物。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-08 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕北投46歲張姓狠父5日持刀朝自己的3名子女割喉後再自殺，造成3死1傷的人倫悲劇，有媒體披露張姓男子遺書寫道：「投資股票損失百萬」、「懷疑配偶外遇」、「欲帶三個小孩一起走」等部分，被檢方否認，據悉遺書僅提到所研發的軟體銷售不如預期，才會走上絕路。

根據《蘋果日報》報導，張男遺書僅提到他曾致力開發的一款可計算股票投資明牌軟體，本認為可獲利上千萬元，但卻不如預期，妻子又不支持他，在痛罵妻子後，張男殘殺3名子女，並走上自殺絕路，僅16歲的大女兒逃過死劫；檢方詢問張男妻子是否了解丈夫有其他犯案動機，張妻在看過遺書後表示無法理解為什麼張男僅因軟體販售不如預期，就想帶走3名小孩。

士林地檢署6日曾發聲明澄清，部分媒體報導張男遺書有寫道：「投資股票損失百萬」、「懷疑配偶外遇」、「欲帶三個小孩一起走」等內容，與檢察官扣押的遺書文件內容不符，但遺書內容確切寫了哪些東西，張男自殺的原因究竟為何，檢方則不願進一步證實。

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