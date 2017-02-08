塗改3個號碼後... 傻女領特別獎1000萬被識破

盧女在發票背面填寫個人資料，想領1000萬元獎金。（記者張瑞楨翻攝）

2017-02-08 14:07

〔記者張瑞楨／台中報導〕天上掉下來的禮物？台中市盧姓女子昨天（7日）拿一張特別獎的得獎發票，到郵局領1000萬元時，郵局人員發現發票有3個號碼明顯塗改，盧女卻宣稱是在麥當勞內拾獲發票，對獎發現是1000萬元特別獎，但她也發現「有一點怪」，卻仍抱碰運氣心態去兌獎，強調她沒有塗改支票與詐領意思，警方仍依詐欺、偽造文書罪嫌移送法辦。

第一警分局繼中派出所昨天中午獲報郵局內有糾紛，員警到場後，郵局人員向警方表示，盧女（26歲）持12月發票與身分證，想要兌換1000萬元特別獎1000萬元獎金，郵局人員卻發現發票號碼塗改，且塗改痕跡明顯而報警。

繼中所員警檢視，盧女所持的發票，號碼是MC-68789003，與財政部公布的105年11至12月特獎號碼相符，獎金為1000萬元，但再仔細勘驗，可輕易發現第一個與第二個號碼是33，被塗改成68，第五個號碼2，塗改成9，這張發票的原始號碼是33782003，並沒有得獎，連200元的六獎都沒有。

盧女宣稱發票是在麥當勞撿到，她沒有塗改，不過，她也承認檢視發票時，發現「有一點怪怪的」，她也察覺號碼被塗改，但卻在利欲薰心之下，抱著碰運氣心態去兌獎，還在發票背後填寫個人資料。

繼中所指出，沒有證據可證明盧女塗改發票號碼，但她有意兌獎領1000萬元屬實，仍依詐欺罪與偽造文書罪法辦。

盧女在發票背面填寫個人資料，想領1000萬元獎金。（記者張瑞楨翻攝）