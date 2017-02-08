女賊假買衣摸走LV長夾 到案辯稱2個小孩要養

2017-02-08 14:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕孫姓婦人到新北市新埔市場攤位挑衣服，業者好意提供籃子供孫婦裝LV長夾，郭姓婦人撞見，假意買衣服靠近，實際上卻是彎腰、以外套遮掩，趁機摸走孫婦長夾，孫婦要結帳赫見皮包不翼而飛，趕緊報警，警方通知孫婦到案，她竟辯稱積欠房租3個月，加上有兩個孩子嗷嗷待哺，警方今將她函送法辦，同時通報為高風險家庭，替她爭取社會福利。

新北市一名48歲孫姓婦人上月13日中午，到板橋新埔市場買衣服，業者見孫婦背著包選購衣服不便，好心拿了置物籃讓孫婦放置包包，沒想到此舉竟讓郭姓女賊發現，郭女佯裝也到攤位上挑選衣服，再趁孫婦試衣不注意時，彎腰以外套遮掩，將包包內的LV長夾偷走。

警方獲報後，根據店家監視器發現，竊賊螢光色外套太醒目，經查是住在基隆的49歲郭姓女嫌所為，通知她到案說明；郭女承認偷竊，表示當天經過賣衣攤販前，看見攤上置物籃內包包有個LV長夾，剛好老闆娘跟婦人忙著試衣，趁她們不注意時把長夾拿走，看看裡面有沒有錢。

郭女事後頻頻向對方賠不是，但她表示，自己已積欠房租一段時間，加上有兩個孩子要養，才會出此下策，警方訊後依竊盜罪將郭女函送法辦。

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