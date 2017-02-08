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這款欸母親！通緝婦狠拋男嬰在家 獨自爬窗逃逸

2017-02-08  13:52

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕居然有這款母親！43歲柯姓女通緝犯與同居人育有一名4個月大的男嬰，今日上午9時許，基隆市警保安隊徐姓小隊長接獲線報，前往柯女位於中正區正義路的租屋處逮人，門卻被反鎖，無法進入。柯女擔心被逮，竟狠心拋下孩子，獨自爬窗逃逸。警方找來屋主及其同居人開鎖卻無法進入，且聽到孩童的哭聲，立刻請消防隊員幫忙破門，順利救出男嬰。

警方指出，案發當時員警按電鈴，要求柯女開門配合偵辦，未料對方卻抵死不從，不只將房門大力關上，還將門上的喇叭鎖卡死，並將門後的門栓鎖上；偵辦警員只好聯繫房東前來處理，但房東拿鑰匙趕到現場時，卻無法打開最後一道門栓，便向警方透漏，柯女有一名同居人，可能有辦法請他說服柯女配合。

柯女的同居人接獲通知趕到現場在門外喊話，但屋內只傳出嬰孩的哭聲，完全沒有柯女的回應；警方推測柯女已經離開屋內，擔心嬰孩發生危險，情急之下，撥打119請消防隊員支援破門，救出男嬰。

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  • 警、消破門進入屋內，救出4個月大的男嬰。（記者吳昇儒翻攝）

    警、消破門進入屋內，救出4個月大的男嬰。（記者吳昇儒翻攝）

  • 柯姓婦人租住在頂樓房屋內，將門閂上、阻擋警方進屋。（記者吳昇儒翻攝）

    柯姓婦人租住在頂樓房屋內，將門閂上、阻擋警方進屋。（記者吳昇儒翻攝）

  • 消防隊員協助破門救人。（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員協助破門救人。（記者吳昇儒翻攝）

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