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疑開車自撞電線桿 高市1民眾燒死車中
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好心借車反遭侵占 僱主嘆：真心換絕情

2017-02-08  13:35

〔記者許國楨／台中報導〕真的是真心換絕情﹗裴姓營造商好心提供工作機會及食宿給剛出獄的李姓男子，還購買機車借予代步，未料李男多次違規罰金未繳造成裴男困擾，屢次索還機車未果不得已提告，李男前天騎車逛夜市途中遭警查獲，訊後全案依侵占罪嫌送辦。

台中市第五分局北屯派出所當晚在北屯區太原路、環中東路口執行交整勤務，發現兩名年輕人共乘一部機車迎面呼嘯而來，其中騎車的16歲黃姓少年未戴安全帽立即攔下告發，查出該機車已被通報侵占在案，而被告就是後座的19歲李男隨即帶回釐清偵辦。

警方調查，機車為裴姓男子所有，李男剛出獄時由社會關懷協會轉介到裴男位在台南的營造公司上班，裴男提供李男食宿及工作，學習謀生能力給予更生機會，期盼他重新做人，並以自己名義分期付款購買二手機車借予李男代步騎乘。

後來李男因故要回故鄉台中謀生，裴男不僅給予祝福、機車仍借與李男使用，但後來裴男發現車子有多次違規紀錄，累計罰單36000元未繳，由於已造成困擾遂向李男索還機車，並寄出存證信函。

未料李男多次藉故拖延，裴男不得已只好報警提出侵占告訴，就在報案後沒幾天，李男與黃姓少年下班後要去逛夜市途中，因騎車未戴安全帽遭警方攔查而遭查獲﹔李男供稱因工作繁忙加上身上錢不夠，才無法南下台南歸還機車，並非故意拖欠，但警方訊後仍將全案依侵占罪嫌送辦。

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  • 涉嫌侵占機車未還的李男。（記者許國楨翻攝）

    涉嫌侵占機車未還的李男。（記者許國楨翻攝）

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