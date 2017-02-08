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老爸2500美元「身後錢」…竟是偽鈔

張婦持有的偽鈔。（記者王冠仁翻攝）

2017-02-08  13:23

〔記者王冠仁／台北報導〕70歲張姓婦人昨天下午拿著25張舊款的百元美元大鈔，跑到台北市重慶南路上的台灣銀行總行，告訴行員要將美元兌換成新台幣。駐守該處的保七總隊第一大隊警員邱清水見狀上前關切，還發現張婦拿來的美鈔表面十分平滑，懷疑有異。

警方遂與台銀人員逐一用放大鏡檢視張婦帶來的25張百元美鈔，發現這25張美鈔為偽鈔，其色澤、防偽設計及質感，與真鈔差異頗大。

張婦告訴警方，這些偽鈔是她丈夫8年多前去中國回來後交給她，還交代這筆錢要留給兒子結婚娶妻之用；她丈夫從中國回來後沒多久就因病逝世，兒子最近要結婚，她想起丈夫留下的這筆「身後錢」，才想拿來兌換，「想不到竟然是假的」。

警方說，張婦性情純樸、沒有前科，但她拿著偽造美鈔要兌換，涉嫌觸犯行使偽造通貨罪，警方仍將她送辦。

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