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烏日啤酒廠失火 火光、濃煙竄天

烏日啤酒廠今天上午失火，直竄天際的濃煙相當嚇人。（記者陳建志翻攝）

2017-02-08  13:04

〔記者陳建志／台中報導〕以生產「最青ㄟ」金牌啤酒聞名的台中烏日啤酒廠，今天上午9點左右進行廠內淨水槽年度維修時，疑因工人焊接不慎引發火勢，不斷竄出的濃煙、火光，在數公里外就能看到，台中市消防局獲報出動4個分隊，30多名消防人員前往滅火，火勢10分鐘就控制，所幸無人員傷亡，廠方表示生產線未受波及，一切正常運作。

台中烏日光華街的烏日啤酒廠，今天上午靠近光日路旁的淨水槽突然竄出濃煙、火光，台中市消防局8點59分接獲報案，出動烏日、勤工、南屯、春社4個分隊，16輛消防車輛和38名消防人員到場滅火，抵達時發現緊鄰光日路的淨水槽起火，立刻出水灌救，火勢約10多分鐘就控制，半個小時後熄滅，並無人員傷亡。

烏日啤酒廠長許永禎表示，失火的是廠內的淨水槽，為進行年度維修已經停用約1個月，今天早上工人進行淨水槽內塑膠檔板下方的支架焊接工程時，施工火花不慎引燃塑膠檔板，工人發現起火雖立刻拿滅火器滅火，但因火勢太大無法撲滅，趕緊逃離火場並報案，初估損失至少1、20萬，並無人員傷亡，生產也不受影響。

烏日啤酒廠今天上午失火，直竄天際的濃煙好幾公里外就看得到。（記者陳建志翻攝）

日啤酒廠淨水槽今天上午施工不慎起火，火光、濃煙四散相當嚇人。（記者陳建志翻攝）

烏日啤酒廠淨水槽今天上午施工不慎起火，消防局出動10多輛消防車滅火，所幸無人員傷亡。（記者陳建志翻攝）

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