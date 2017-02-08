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轉彎擦撞機車 桃園客運中大型巴士釀追撞 3人傷

桃園客運中型巴士轉彎與機車擦撞，機車倒地造成騎士與乘客受傷。（記者余瑞仁翻攝）

2017-02-08  12:51

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市桃園區上午發生客運車擦撞機車後，被後方另輛公車追撞案，造成機車騎士、乘客2人與公車上的1名乘客受傷，還好傷者經送醫診治並無大礙，車禍原因與肇事責任由警方調查釐清中。

警方初步調查，車禍發生於今天上午10點左右，當時1輛桃園客運中型客車行經成功路二段、民生路口轉彎時與前方機車發生擦撞，後方同樣是桃園客運的大型巴士剎車不及也追撞上去，救護車人元獲報到場為傷者清洗傷口、包紮止血後送醫。

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  • 桃園客運車車禍，後方轉彎的大型客運車也追撞上來。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園客運車車禍，後方轉彎的大型客運車也追撞上來。（記者余瑞仁翻攝）

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